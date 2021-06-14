وزير قطاع الأعمال يعلن موعد إنتاج السيارات الكهربائية في مصر



أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن بدء انتاج تجريبي بأول سيارة كهربائية مصرية بداية من يوليو أو أغسطس عام 2022، مشيرًا إلى أن هذا الانتاج سيكون تجريبي بـ100 عربية، إلى أن يبدأ الانتاج بطاقة فعلية تصل لـ25 ألف سيارة كهربائية في السنة.



وأضاف "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مكونات العربية قليلة إلا ان الهندسة والقوة المحركة وحركة السيارة تكون بتكنولوجيا عالية، مشددًا على ان هذه النسخة اليابانية من السيارة الكهربائية انتج منها 500 ألف عربية في العالم، أن هذه السيارة من موديل واحد لكن بـ3 طرازات مختلفة لكي تماشي رغبات المستهلك، وهناك عربية تسير 250 كيلو متر في الشحنة الواحدة والأعلى تسير 400 كيلو والأعلى 500 كيلو في الشحنة الواحدة.



وشدد على أن محطات الشحن وانتشارها أهم من السيارة نفسها، لذلك أن الحكومة تبدأ في إنشاء أول مجموعة من محطات الشحن ويستهدف 3000 محطة شحن في 18 شهر، وتتواجد على الطرق، وتكلفتها 169 قرش للكيلو وات، إذ أن الـ3 ألاف محطة تكفي شحن لـ6 آلاف عربية، كما أن هذه العربية الكهربائية يصل سعرها من 300 لـ400 آلاف جنيه، وهناك شراكة مع الصين للتدريب ومراقبة الجودة للسياراة والقطاع الخاص مسئول عن صيانة السيارات، وانتاج اتوبيسات الكهرباء مع أغسطس 2022.

