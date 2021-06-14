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متحدث التنمية المحلية: تأجيل تصاريح إنشاء معارض السيارات لحل أزمة مرور الشوارع

الإثنين 14/يونيو/2021 - 11:25 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الحكومة أتخذت الإجراءات التي تخص المواطن للحفاظ على حل أزمة الأزدحام المروي وتوفير أماكن انتظار للمواطنين وتسهيل حركة المواطنين، منوهًا الى أن هناك شكوى من المواطنين ضد المعارض التي تستحوذ على الأرصفة والشوارع الذي أثر سلبًا على الحركة المرورية.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أي تصريح لإنشاء أو فتح معارض سيتم تأجيلها، على أن يتم في محافظات مصر باختيار قطع أراضي خارج المدينة ويتم إنشاء مدينة للسيارات على غرار المدينة التي يتم اقامتها في الغردقة، ويتم توفير الخدمات المتعلقة بالمعارض والسيارات بهذه المدينة.

وأوضح أن المعارض القائمة والتي لها ترخيص هي معارض مستمرة وقائمة بالفعل، إلا أنه لابد من الحفاظ على الاشتراطات بالالتزام بالعرض داخل المعرض وعدم عرض السيارات في الشارع وعلى الأرصفة، كما أن هناك تنسيق مع وزارة الداخلية لمراجعة التراخيص للمعارض، منوهًا على أن مدن السيارات ستكون جذب للمستهلكين.

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