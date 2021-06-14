رابطة تجار السيارات: تم توجيه الأمر بإخلاء المعارض في أكثر من محافظة



أكد منتصر زيتون، عضو رابطة تجار السيارات في مصر، أنه فور صدور قرار وزير التنمية المحلية بإقامة مدن للسيارات بعيد عن التكتلات السكنية وإخلاء المعارض الغير مرخصة تم توجيه الأمر بإخلاء المعارض في أكثر من محافظة ما بين 3 أشهر و6 أشهر كمهلة للإخلاء.



وأضاف "زيتون"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه بدء تنفيذ القرار بالفعل، وتم إغلاق لـ3 معارض للسيارات في منطقة القطامية، إذ إن هذا القرار لا يفرق بين المعارض المرخصة والأخرى الغير مرخصة، مشددًا على أنه لابد من تقنين أوضاع المعارض.



وأوضح منتصر زيتون، عضو رابطة تجار السيارات في مصر، أن هناك أكثر من 6 آلاف معرض للسيارات في القاهرة الكبرى، مشيرًا إلى أن على مستوى الجمهورية هناك 10 آلاف معرض.