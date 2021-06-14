أولى مفاجآت اليورو.. إسبانيا تتعادل مع السويد في كأس أمم أوروبا





رفع المنتخبان رصيدها بهذا التعادل السلبي إلى "نقطة وحيدة" في المركزين الثاني والثالث.







وحصد كلا المنتخبين نقطة من التعادل السلبي في المجموعة التي تضم أيضا منتخبي بولندا وسلوفاكيا، واللذين ألتقيا في وقت سابق من اليوم الاثنين، حيث فاز المنتخب السلوفاكي 2 / 1.













سقط منتخب إسبانيا في فخ التعادل السلبي أمام المنتخب السويدي، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كاس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020).