وزير التعليم يعلن خبر محزن لطلاب الشهادة الثانوية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: نحن لن ننشر عدد الاسئلة ولا توزيع درجات لامتحان الثانوية العامة القادم لان هذا التقليد يعود على نظام امتحانات قديم ولا ينطبق على النظام الحالي الجديد ومن أدى امتحانات اولى وثانية ثانوي يعلم ذلك جيدا.



وأضاف في تصريح عبر صفحته الرسمية علي فيس بوك: اسئلة الاختيار من متعدد مختلفة في الشكل والتقييم وبالتالي لا حاجة لمثل هذه المعلومات لانها لا تضيف شيئا كما كانت في الماضي.



واضاف: لذلك لا تلتفتوا لاى حديث عن عدد الاسئلة وتوزيع درجات من أى مصدر على الاطلاق.