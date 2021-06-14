Advertisements

وزير التعليم يعلن خبر محزن لطلاب الشهادة الثانوية

الإثنين 14/يونيو/2021 - 10:57 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
Advertisements
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: نحن لن ننشر عدد الاسئلة ولا توزيع درجات لامتحان الثانوية العامة القادم لان هذا التقليد يعود على نظام امتحانات قديم ولا ينطبق على النظام الحالي الجديد ومن أدى امتحانات اولى وثانية ثانوي يعلم ذلك جيدا.

وأضاف في تصريح عبر صفحته الرسمية علي فيس بوك: اسئلة الاختيار من متعدد مختلفة في الشكل والتقييم وبالتالي لا حاجة لمثل هذه المعلومات لانها لا تضيف شيئا كما كانت في الماضي.

واضاف: لذلك لا تلتفتوا لاى حديث عن عدد الاسئلة وتوزيع درجات من أى مصدر على الاطلاق.

أخبار تهمك

برشلونة يقترب من أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. برشلونة يطالب نجمه بالرحيل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

خاص.. عرض خليجي يُنقذ الأهلي من فخ بادجي

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. نجم الأهلي السابق يوافق على الانضمام للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ يوم

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من ضم ثنائي أجنبي سوبر

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يقترب من أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

كهربا يحسم قرار رحيله عن الأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

منذ يوم

عاجل - الموت يُفجع أحمد شوبير

منذ ساعة الا ربع

صفقة الأهلي المنتظرة مُهددة بالفشل

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يصطدم بلجنة التخطيط في الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

لأول مرة شركة مصرية تصنع المواد الخام لدواء معالج لـ "فيروس سي"

منذ ساعتين و 10 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:17 م

لأول مرة شركة مصرية تصنع المواد الخام لدواء معالج لـ "فيروس سي"

مفاجأة.. برشلونة يطالب نجمه بالرحيل

10:30 م

كهربا يحسم قرار رحيله عن الأهلي

08:32 م

عاجل - الموت يُفجع أحمد شوبير

10:43 م

برشلونة يقترب من أولى صفقاته الصيفية

09:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة