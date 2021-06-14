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أول تعليق من أحمد هيكل على قرار منعه من السفر

الإثنين 14/يونيو/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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علق أحمد هيكل، رئيس شركة القلعة للاستثمارات والاستشارات المالية، على قرار منعه من السفر، بسبب حكم قضائي أول درجة في نزاع تجاري، بسبب شيك بدون رصيد.

وقال "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين،: "خلاف تجاري أخذ أكبر من حجمه، ونحن لم نعلم بوجود دعوى تم رفعها، ولم نعلم أيضًا بدور حكم قضائي ولا بقرار منعي من السفر.. ببساطة لو كنت أعرف إني ممنوع من السفر، لم اكن لأذهب للمطار ". 

وأضاف: "في أسوا الظروف مبلغ 4 مليون دولار، هو مبلغ يمكن تسديده في شركة بحجم شركة القلعة للاستشارات والاستثمارات المالية، وإن شاء الله نحن الان نتخذ كافة الاجراءات حاليًا لحل هذا الخلاف بأليات معينة".

وتابع: "هذه جنحة بشيك بمبلغ 4 مليون دولار، وكنا في طور مفاوضات لحل الخلاف، لكن للأسف مكناش نعرف ان القضية رفعت، وتم صدور الحكم غيابيًا بجنحة الشيك بقيمة 4 مليون دولار". 

وأجاب على سؤال الحديدي الذي قالت فيه: أظن شركة في إيرادتها المجمعة في عام 2020 بقيمة 35.9 مليار جنيه بإستطاعتها سداد مبلغ 4 مليون دولار، قائلًا: "أظن مبلغ 4 مليون دولار مبلغ بسيط بوسعنا حله".

وأشار إلى أن الخلاف مع أحد الشركات العربية رافضًا الدخول في تفاصيل الخلاف قائلًا: " خلاف بسيط مش عاوز أدخل في تفاصيله وأنا الحمد لله خرجت بالسلامة والناس كانت راقية جدًا في التعامل معي والحكم كان غيابيًا ". 

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