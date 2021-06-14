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هل لقاح كورونا يسبب حدوث فقدان الوعي للمتلقيين في مصر؟.. استشاري مناعة يُجيب

الإثنين 14/يونيو/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري المناعة والحساسية، ردًا على ما اثير حول إصابة بعض متعاطي لقاح كورونا بفقدان الوعي، إنه لم يتم تسجيل أي حالة في مصر حتى الآن حصلت على لقاح كورونا وأُصيب بفقدان الوعي.

وناشد "الحداد"، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، من تلقى تطعيم كورونا بتوفير جزء من الحماية لنفسه خلال فترة تكوين الأجسام المضادة، حتى لا يُصاب بكورونا ويثار الجدل حول تسبب اللقاح في الإصابة بالفيروس، مشددًا على أن اللقاحات لا تسبب الإصابة بفيروس كورونا، معقبًا: "مش معني أنك أخدت اللقاح تقلع الكمامة تاني يوم".

وحذر استشاري المناعة والحساسية، من الاصراف في تناول الفيتامينات دون ضرورة طبية ودون استشارة الطبيب، مؤكدًا أن تكوين الجلطات عقب اللقاحات أمر نادر الحدوث حتى للشخص السليم، ولا يوجد داعي لإجراء التحاليل قبل وبعد تناول اللقاحات، منوهًا بأنه لم يتم رصد أي حالة مصابة بجلطات عقب تناول اللقاح حتى الآن.

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