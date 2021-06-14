Advertisements

موازنة البرلمان: العام المقبل سنحقق اكتفاء من المواد البترولية

الإثنين 14/يونيو/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق نمو قدره 5.4 %، وتم الموافقة عليها بعد مناقشات بدأت مطلع أبريل المقبل.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مخصصات مبادرة حياة كريمة للسنوات الـ 3 المقبلة بلغت 700 مليار جنيه.

وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على أن الجلسة العامة لمجلس النواب، تبدأ عند الحادية عشر صباحًا وتنتهي مع الرابعة عصرًا، ومن بعدها تبدأ اللجان اجتماعاتها.

ولفت إلى أن سعر برميل البترول في موازنة العام المالي الجديد 60 دولارًا، موضحًا أنه احتساب سعر الصرف في الموازنة الجديدة على 15.70 جنيه.

وحول أسباب تخفيض المبلغ المخصص للمواد البترولية في الموازنة، أوضح أن مصر قد لا تحتاج استيراد بنزين وسولار في موازنة العام الجديد التي تبدأ بعد أيام.

وأشار رئيس لحنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن العام المقبل سنحقق اكتفاء من المواد البترولية.

وأضاف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الموظفين في القطاع العام وقطاع الأعمال وأصحاب المعاشات والموظفين سوف يستفيدون في موازنة العام الجديد.

وشدد على أن معدل نمو السكان يزداد 2.5 %، وهذا يحتاج لاستثمارات ضخمة جدا للتعامل مع آثار هذه الزيادة، مؤكدا أن معدلات الفقر انخفضت مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن نسبة من يعيش دون خط الفقر في مصر انخفضت إلى 28.5 %.

أخبار تهمك

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. عرض خليجي يُنقذ الأهلي من فخ بادجي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يصطدم بلجنة التخطيط في الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ يوم

كهربا يحسم قرار رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

لأول مرة شركة مصرية تصنع المواد الخام لدواء معالج لـ "فيروس سي"

منذ ساعتين و 12 دقيقة

برشلونة يقترب من أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. برشلونة يطالب نجمه بالرحيل

منذ ساعة

أحمد زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. نجم الأهلي السابق يوافق على الانضمام للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة الأهلي المنتظرة مُهددة بالفشل

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

منذ يوم

عاجل - الموت يُفجع أحمد شوبير

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يقترب من ضم ثنائي أجنبي سوبر

منذ أقل من نصف ساعة

ديشامب يوجه رسالة نارية إلى ثنائي فرنسا قبل مواجهة ألمانيا

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:17 م

لأول مرة شركة مصرية تصنع المواد الخام لدواء معالج لـ "فيروس سي"

كهربا يحسم قرار رحيله عن الأهلي

08:32 م

مفاجأة.. برشلونة يطالب نجمه بالرحيل

10:30 م

عاجل - الموت يُفجع أحمد شوبير

10:43 م

الزمالك يقترب من ضم ثنائي أجنبي سوبر

11:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة