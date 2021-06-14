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الزمالك يقترب من ضم ثنائي أجنبي سوبر

الإثنين 14/يونيو/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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اقترب مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب، من حسم صفقتين أجانب لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

صفقات الزمالك الأجنبية في الصيف

ويدرس مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك، إمكانية التعاقد مع الثنائي إدريس فتوحى لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي السعودي السابق، و المهاجم الكونغولي بن مالانجو لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الرجاء المغربي.

ويسعى مسؤولو القلعة البيضاء لتعزيز صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، في مركزي لاعب وسط المهاجم بضم فتوحي فى صفقة انتقال حر بينما سيتم التفاوض مع إدارة الرجاء المغربي حول الحصول على جهود بن مالانجو.

من جانبه أبدى المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، موافقة مبدئية لضم فتوحى أحد المواهب المغربية و بن مالانجو لتعزيز مركزي خط الوسط الهجومي و رأس الحربة بالموسم الجديد.

الجدير بالذكر أن النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، قد أعلن رحيله عن صفوف القلعة البيضاء بعد نهاية عقده.
 

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كارتيرون فتوحي الزمالك

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