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أحمد موسى عن حكم النقض فى "فض رابعة": "لحظة تنفيذ الإعدام جاية بعون الله"

الإثنين 14/يونيو/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن محكمة النقض أيدت اليوم حكم الإعدام الصادر بحق 12 متهمًا من الإخوان في قضية فض رابعة، وبات الحكم واجب النفاذ، موضحًا أن الشعب المصري ينتظر لقطة القصاص وتنفيذ حكم الإعدام في حق المجرمين.

وتابع خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه" لا يوجد من يمكنه من تنفيذ الحكم على الإرهابيين الذي قتلوا شهدائنا، وسيتم القصاص كما تم تنفيذ الحكم على عشماوي، و«لحظة التنفيذ جاية جاية بعون الله".

وأكد موسى أن محكمة النقض عدلت الأحكام الواقعة على 32 متهما من الإعدام إلى المؤبد، ما يوضح عدالة القضاء المصري الشريف النزيه، مضيفا أن قائمة المتهمين في تلك القضية كانوا 44 متهما توفي أحدهم وهو المتهم عصام العريان.

وأردف موسى أن أي حكم إعدام يتم النقض عليه من النيابة لو لم يتقدم المتهم بنقض على الحكم الصادر بحقه، مشيرا إلى أن النقض لا يكون إلا على المتهم الحاضر.

وأشار إلى أن القاضي يحكم بناء على الورق الموجود أمامه والخاص بالقضية التي ينظرها، حيث إن قضاء مصر غير مسيس ويعمل ليوم وقوفه أمام الله للحساب، وحينها لن يدافع عنه أحد سوى تطبيق العدل في الدنيا.

واختتم الإعلامي أحمد موسى، أن الـ 31 متهما من جماعة الإخوان الإرهابية الذين تم تعديل حكمهم اليوم، سيغيرون البدلة الحمراء إلى زرقاء.

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