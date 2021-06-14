أخصائية تجميل تُحذر الفتيات من هذه العادة: تعرض خلايا الوجه للتلف

قالت ميرنا كساب، أخصائية التجميل وعلاج البشرة، إن الكثير من الفتيات تهتم بالحصول على لون ذهبي، أو ما يعرف باسم "التان" للوصول لبشرة جذابة، لكنها أحيانا تكون على حساب البشرة، وتعرضها لكثير من المشاكل التي تسببها أشعة الشمس الضارة.



وأضافت أخصائية التجميل وعلاج البشرة، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن التعرض لأشعة الشمس الشديدة يُعرض خلايا الوجه للتلف، مشددة على أهمية استخدام واقي الشمس بصورة يومية، واتخاذ بعض الاحتياطات الأخرى، مثل ارتداء واقي للرأس والنظارات الشمسية.



وأشارت إلى أن هوس البعض بتنظيف البشرة بالمواد التي تحتوى على كثير من المواد الكيمائية يؤذي البشرة، والطبقات المختلفة للجلد، حيث تسبب الحساسية، التهيجات والاحمرار، الالتهابات وحب الشباب، لذلك يجب اختيار منتجات التنظيف بعناية شديدة، وأن تحتوى على مواد تفاعليه بسيطة، وينصح دائما بالتنظيف المعتدل للبشرة، وبمواد من المواد والكريمات والمعقمات والمقشرات الخفيفة ومياه فاترة، ومن ثم تجفيف البشرة بمنشفة نظيفة غير خشنة.

