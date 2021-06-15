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اعترافات قاتلة رضيعها بالشرقية: "كتمت نفسه بمخدة وقولت مات بالصفرة"

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 05:16 ص
أرشيفية
أرشيفية
سمر السيد
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اعترفت "نبوية.ع.ع.ع"، ربة منزل مقيمة بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية أمام النيابة العامة أثناء التحقيق معها بقتل طفلها الرضيع.

وقالت ربة المنزل: "خوفت من الفضيحة وتخلصت منه واعتقدت أني هخلص من المشكلة"، مبينة أنّها ارتكبت الواقعة بعد ولادتها الطفل بـ 3 أيام حيث كتمت أنفاسه بوسادة ثم أخبرت حماتها بأن الطفل توفى بسبب إصابته بالصفرة.

وأضافت أن حماتها كانت تشك فيها منذ ولادة الطفل وأرسلت لزوجها الذي يعمل بإحدى الدول العربية وحضر إلى مصر وطالبها بإجراء تحليل "DNA" ولكنها رفضت.

وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا يفيد بتلقي مركز شرطة أبوكبير، بلاغا من سيدة مقيمة بإحدى القرى التابعة لمركز أبو كبير اتهمت فيه زوجة ابنها «نبوية.ع.ع.ع» ربة منزل، بإنجابها طفلا سفاحا، أثناء سفر ابنها «زوج المتهمة» للعمل في إحدى الدول العربية.وطالبت بعد ولادة الطفل بإجراء فحوصات «d.n.a»، ولكنها رفضت ثم فوجئت بها تخبرها بوفاة الطفل، وذلك أثناء تواجدها في منزل أسرتها، ما جلعها يشك بأن الوفاة جنائية وابلغت الشرطة التي باشرت الواقعة على الفور.

وتبيّن من تحريات الشرطة أن المتهمة تربطها علاقة غير مشروعة بعدة أشخاص وأنها أنجبت الطفل إثر علاقتها مع أحدهم ثم حاولت أن تنسبه إلى زوجها. وتم القبض الأم المتهمة كما تم ضبط اثنين من الأشخاص اذين كانوا علاقة بها والمشتبه في كون أحدهم والد الطفل وهما «م.م.ع» و«م.ج.ا.ع» عليهما لإجراء فحوصات «d.n.a»؛ لتحديد نسب الطفل.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق وأمرت بحبس الأم 4 أيام على ذمة التحقيق كما قررت صرف الشخصين الآخرين بعد سحب العينات اللازمة لإجراء تحاليل "DNA" لهم وللطفل.

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قتل قاتلة رضيعها الشرقية

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