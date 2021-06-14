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أرقام صفقة الزمالك المنتظرة

الإثنين 14/يونيو/2021 - 11:15 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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يدرس مسئولو الزمالك، التعاقد مع وليد الكارتي نجم فريق الوداد المغربي، بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك على حساب أوناجم لاعب القلعة البيضاء. 

وأكد مصدر مسئول داخل نادي الوداد المغربي في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" أن مسئولى نادي الوداد المغربي طالبوا من مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة للنادي رسمياً التعاقد مع أوناجم مقابل الكارتي مع دفع مقابل مادي بسيط.

وأشار المصدر، إلى أن مسؤولي الوداد المغربي يريدون الحصول على خدمات نجم الزمالك نهائياً، بعد تألقه في الفترة الأخيرة مع الفريق المغربي. 

ويسعى مسئولى القلعة البيضاء في حسم صفقة بديل فرجاني ساسي في أقرب وقت، بعدما رحل اللاعب إلى صفوف نادي الدحيل القطري لمدة ثلاث مواسم، ويتقاضي في كل موسم 3 مليون يورو بداية من الموسم الجديد.


أرقام الكارتي هذا الموسم:-

- الكارتي هذا الموسم ساهم في 10 أهداف خلال 32 مباراة مع الوداد، حيث سجل 5 أهداف وصنع مثلهم.

- خاض مع الوداد بشكل عام 262 مباراة، سجل خلالهم 24 هدفاً وصنع 31.

- يجيد في مركز خط الوسط المهاجم والمدافع وصانع اللعب، وتوج مع الوداد بدوري الأبطال عام 2017، وكان صاحب هدف الفوز بالمباراة النهائية.

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