أحمد موسى: الوضع في لبنان يذكرنا بعام الإخوان فى مصر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الوضع في لبنان يدعو للحزن، حيث يعيشون وضعًا سياسيًا واقتصاديًا صعبًا.



وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن اللبنانيين يصطفون طوابير أمام كل شئ، ويحملون الجراكن أمام محطات الوقود، ما يذكرنا بالعام الأسود لحكم الجماعة الإرهابية.



واختتم الإعلامي أحمد موسى، أن هناك فشلا في تشكيل الحكومة اللبنانية ويوجد مشاكل في توفير الأدوية والدولار، ما يخلق ظروفًا صعبة يتحملها المواطن.

