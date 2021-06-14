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جامعة طنطا عن وضع حسن البنا وسيد قطب أبطال في منهج "تربية": "مش هنسكت"

الإثنين 14/يونيو/2021 - 11:22 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عقب وليد العشري المتحدث الرسمي باسم جامعة طنطا، على وضع حسن البنا وسيد قطب أبطال في منهج "تربية طنطا"، قائلًا، إن الجامعة بكلياتها المختلفة تعمل في إطار منظومة وطنية، ورئيس الجامعة فور علمه بما ورد في الكتاب الذي تم تداوله عبر المواقع الإخبارية وصفحات السوشيال ميديا بعنوان "تدريس اللغة العربية في القرن الحادي والعشرين" وما احتواه من عبارات تسيئ للجامعة، تم حظر تداول الكتاب.

وأضاف "العشري"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "ten"، اليوم الاثنين، أنه لا يمكن بأي حال السكوت على مثل هذه الأخطاء، منوهًا بأن هذا الخطأ يُسأل عنه مؤلف الكتاب، الدكتور عبد الحميد عبد الله عبد الحميد، والدكتورة ريهام ماهر الصراف، لافتًا إلى أنه كان هناك قرار فوري بإحالة الواقعة للتحقيق، والتحقيقات مازالت مستمرة، وبمجرد إعلان نتائج التحقيقات سيتم إعلانها للإعلام.

وتابع المتحدث الرسمي باسم جامعة طنطا، أن رئيس الجامعة قرر أن يكون كل عميد كلية مسئول مسئولية تامة عن مراجعة كافة المحتويات العلمية التي يتم تدريسها، معقبًا: "الخطأ وارد، ومؤلفي الكتاب أقروا بأن هذا الخطأ غير مقصود، والجامعة تحرص على تخريج طالب لديه ولاء وانتماء ووطنية قبل أن يكون مسلح بالعلم".

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