والدة الطفل المعتدى عليه من متسابق "ذا فويس كيدز" تنهار: "ربنا لطف بإبني" (فيديو)









كشفت شيماء حجازي، والدة الطفل المعتدي عليه، من متسابق "ذا فويس كيدز" تفاصيل جديدة عن الواقعة، قائلة: "متسابق ذا فويس "معاذ" سكن جار لينا فقط من تسع شهور، ونحن نقيم في حلوان، وحدثت مشكلة بسيطة في رمضان أعقب ذلك قيام معاذ بمضايقة نجلي حسن، عبر التنمر بكافة الالفاظ التي تضايق نجلي سواء لفظيًا بشكل إستفز نجلي"وأضافت "حجازي"، خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين،: "إبني قله كفاية يا معاذ تضايقني، مش كل ما تشوفني تكلمني في نفس الموضوع، حتى جاء يوم الواقعة ونجلي كان عائدًا من التمرين الرياضي، فقام "معاذ" متسابق ذا فويس" بالتنمر مرة اخرى، فقام صديق نجلي بالتدخل موجهًا اللوم لسلوك الجاني، فحدثت مشادة أعقبها قيام "معاذ" بإخراج مفاتيح عادية من جيبه، وقام بكسر جمجمة نجلي "حسن "، وقامت النيابة بتحريز "المفاتيح ".وتابعت: "إبني دخل العمليات والمفتاح في مخه.. حتى الطبيب لا يعلم كيف دخل المفتاح في مخه، وقال لي أول مرة اشوف حالة زي دي.. ربنا لطف بغبني وجبر بخاطري، وكان ممكن يروح مني في ثانية.. إبني عمره 15 سنة".