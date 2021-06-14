Advertisements

خبير علم أدوية: لقاح استرازينيكا من أهم الأسلحة ضد كورونا وأثاره الجانبية قليلة

الإثنين 14/يونيو/2021 - 11:23 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
أكد الدكتور بلال زعيتر، المستشار في علم الادوية واللقاحات في جامعة كامبريدج، أن قرارات استبدال لقاح استرازينيكا أو مطالب وقفه غير منطقية، إذ إنه واحد من أهم الأسلحة في الحرب التي نواجه الآن امام فيروس كورونا، كما أنه يجب تقنين استخدامه أولًا ثم استبداله بلقاح أخر.

وأضاف "زعيتر"، خلال حواره عبر الأنترنت، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الدول التي وضعت قيود على استرازينيكا هي تمتلك بدائل كثير من لقاحات مختلفة من كورونا، موضحًا أنه في بريطانيا هناك 22 مليون شخص تلقوا اللقاح، ونتائج التطعيم على أرض الواقع كبيرة جدًا بنسب فعالية وصلت لـ99% من الانخفاض، منوهًا إلى أن الاثار الجانبية للقاح قليلة جدًا.

وأوضح "زعيتر"، أن هناك توجه عام في الدول التي بها توافر للكثير من الأنواع المختلفة للقاح، بتوفير لقاح فايزر ومودرنا لشباب والأخرى استرازينيكا وجونسون أند جونسون للكبار، كما أن هناك موافقة لحصول الأطفال على لقاحي فايزر ومودرنا من عمر 12 عام.

أخبار تهمك

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ يوم

لأول مرة شركة مصرية تصنع المواد الخام لدواء معالج لـ "فيروس سي"

منذ ساعتين و 21 دقيقة

مفاجأة.. نجم الأهلي السابق يوافق على الانضمام للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. برشلونة يطالب نجمه بالرحيل

منذ ساعة و 8 دقيقة

برشلونة يقترب من أولى صفقاته الصيفية

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الموت يُفجع أحمد شوبير

منذ أقل من ساعة

صفقة الأهلي المنتظرة مُهددة بالفشل

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

منذ يوم

موسيماني يصطدم بلجنة التخطيط في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يقترب من ضم ثنائي أجنبي سوبر

منذ 37 دقيقة

كهربا يحسم قرار رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل مفاوضات الزمالك لحسم الصفقة المُنتظرة

منذ أقل من نصف ساعة

ديشامب يوجه رسالة نارية إلى ثنائي فرنسا قبل مواجهة ألمانيا

منذ 35 دقيقة

أحمد زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:17 م

لأول مرة شركة مصرية تصنع المواد الخام لدواء معالج لـ "فيروس سي"

كهربا يحسم قرار رحيله عن الأهلي

08:32 م

مفاجأة.. برشلونة يطالب نجمه بالرحيل

10:30 م

الزمالك يقترب من ضم ثنائي أجنبي سوبر

11:01 م

عاجل - الموت يُفجع أحمد شوبير

10:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة