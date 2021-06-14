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حقيقة عرض النصر السعودي للتعاقد مع نجم الأهلي

الإثنين 14/يونيو/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية سعودية، أن نادي النصر السعودي دخل في مفاوضات جادة مع إدارة النادي الأهلي من أجل الحصول على خدمات المدافع المغربي بدر بانون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أنه لا توجد صحة لوجود عروض سعودية من أجل ضم المدافع بدر بانون.

وارتبط نادي النصر بمفاوضات مع أكثر من لاعبي في الدوري المصري، يأتي في مقدمتهم محمود حمدي الونش مدافع الزمالك.

ويعد بدر بانون أحد أبرز اللاعبين داخل القلعة الحمراء خلال الفترة الحالية بسبب الأداء المميز الذي يقدمة رفقة النادي الأهلي وهو ما ساهم في التتويج بكأس مصر والسوبر الإفريقي بالإضافة إلى الحصول المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

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