نوير يتحدي منتخب فرنسا قبل المواجهة المرتقبة

أبدى مانويل نوير حارس مرمى المنتخب الألماني تفاؤله قبل المواجهة أمام فرنسا الثلاثاء في ميونخ في مستهل مشوار الفريقين بيورو 2020.





وأكد نوير أن المنتخب الألماني متحمس للغاية. مضيفا: كل اللاعبين مستعدون للبداية، ما نأمله هو النجاح بالبطولة.





وشارك نوير كأساسي تحت قيادة المدير الفني يواخيم لوف في مونديال 2018 في روسيا، رغم غيابه عن أغلب فعاليات ذلك الموسم بسبب الإصابة لكن مشاركته في يورو 2020 تأتي في ظروف أفضل كثيرا.





وأشار نوير: أنا هنا بشعور جيد، بالنسبة لي الوضع أفضل على المستوى الشخصي، يمكنني أن أساهم بشكل أفضل.





وخلال المواجهة أمام فرنسا يرى نوير أن المنتخب الألماني ليس عليه أن يخشى شيئا لأنهم يريدون الفوز.



