Advertisements

نوير يتحدي منتخب فرنسا قبل المواجهة المرتقبة

الإثنين 14/يونيو/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
Advertisements
أبدى مانويل نوير حارس مرمى المنتخب الألماني تفاؤله قبل المواجهة أمام فرنسا الثلاثاء في ميونخ في مستهل مشوار الفريقين بيورو 2020.

وأكد نوير أن المنتخب الألماني متحمس للغاية. مضيفا: كل اللاعبين مستعدون للبداية، ما نأمله هو النجاح بالبطولة.

وشارك نوير كأساسي تحت قيادة المدير الفني يواخيم لوف في مونديال 2018 في روسيا، رغم غيابه عن أغلب فعاليات ذلك الموسم بسبب الإصابة لكن مشاركته في يورو 2020 تأتي في ظروف أفضل كثيرا.

وأشار نوير: أنا هنا بشعور جيد، بالنسبة لي الوضع أفضل على المستوى الشخصي، يمكنني أن أساهم بشكل أفضل.

وخلال المواجهة أمام فرنسا يرى نوير أن المنتخب الألماني ليس عليه أن يخشى شيئا لأنهم يريدون الفوز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نوير فرنسا ألمانيا (يورو 2020)

أخبار تهمك

مفاجأة.. نجم الأهلي السابق يوافق على الانضمام للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

منذ يوم

الزمالك يقترب من ضم ثنائي أجنبي سوبر

منذ 37 دقيقة

صفقة الأهلي المنتظرة مُهددة بالفشل

منذ حوالي 3 ساعات

لأول مرة شركة مصرية تصنع المواد الخام لدواء معالج لـ "فيروس سي"

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل مفاوضات الزمالك لحسم الصفقة المُنتظرة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ يوم

ديشامب يوجه رسالة نارية إلى ثنائي فرنسا قبل مواجهة ألمانيا

منذ 35 دقيقة

برشلونة يقترب من أولى صفقاته الصيفية

منذ أقل من ساعتين

كهربا يحسم قرار رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يصطدم بلجنة التخطيط في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. برشلونة يطالب نجمه بالرحيل

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل - الموت يُفجع أحمد شوبير

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

نوير: نتطلع لتجاوز خيبة مونديال روسيا

الجيل الذهبي يغرق بألمانيا ويواكيم لوف

الجيل الذهبي لألمانيا شوكة في ظهر لوف

مانويل نوير يحرس عرين ألمانيا أمام إستونيا

نوير يقود المانشافت أمام أستونيا

لوف يقرر إراحة نجوم البايرن أمام التشيك

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:17 م

لأول مرة شركة مصرية تصنع المواد الخام لدواء معالج لـ "فيروس سي"

كهربا يحسم قرار رحيله عن الأهلي

08:32 م

مفاجأة.. برشلونة يطالب نجمه بالرحيل

10:30 م

الزمالك يقترب من ضم ثنائي أجنبي سوبر

11:01 م

عاجل - الموت يُفجع أحمد شوبير

10:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة