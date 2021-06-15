مواجهة مرتقبة بين رونالدو وميسي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني يخطط لخوض مباراة كأس خوان جامبر في افتتاح الموسم الجديد أمام يوفنتوس الإيطالي.





وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن خوان لابورتا رئيس برشلونة يسعى للاتفاق مع أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس على خوض هذه المباراة التي ستكون أفضل إعداد للفريقين قبل إنطلاق الموسم.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه في حال إقامة هذه المباراة فستكون جميع الأنظار متجه نحوها على الرغم من أنها ودية وذلك لأنها ستجمع بين البرتغالي كريستيانو رونالدو ن جم يوفنتوس الإيطالي والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن النجمين تنافسا لسنوات طويلة على الألقاب والبطولات والجوائز الفردية وذلك عندما كان رونالدو لاعباً في ريال مدريد قبل رحيله في عام 2018.





ولفتت الصحيفة الإسبانية أن المباراة ستكون في منتصف شهر أغسطس المقبل أحد يومي 14 أو 15 وذلك قبل مباراة برشلونة في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني في الموسم المقبل.







