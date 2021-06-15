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الزمالك يفاوض بديل فرجاني ساسي.. طالع التفاصيل

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 12:01 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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دخل مسؤولو الزمالك في مفاوضات جادة للتعاقد مع محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي سيراميكا كليوباترا وقائد الفريق الأبيض الأسبق، لضمه خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

مفاوضات الزمالك لضم محمد إبراهيم

ويسعى مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب، للتعاقد مع محمد إبراهيم لتعويض رحيل النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي.

وكان النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، قد أعلن رحيله عن القلعة البيضاء بعد نهاية عقده وفشل مفاوضات التجديد لصالح الزمالك.

من جانبه رحب محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي سيراميكا كليوباترا بفكرة العودة من جديد لتمثيل الزمالك خلال الموسم الجديد، مؤكدا أن انتمائه الأول والأخير للقلعة البيضاء.

ويرتبط محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي سيراميكا كليوباترا بعقد مع ناديه ممتد حتي موسم 2023 وبالتالي لا يمكنه الرحيل إلا عن طريق إدارة ناديه.

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