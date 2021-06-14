رئيس لجنة مكافحة كورونا: لا يوجد دواء شافي من كورونا حتى الآن

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن قرارات الادارة الطبية بخصوص أنواع اللقاحات التي تستخدمها مصر في مواجهة كورونا هي قرارات نابعة من أطباء مصر وليست بروفة فقط لما يتم نشره من قبل منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن الاختيارات بالنسبة للقاحات مبني على الأمان والفعالية.



وأضاف "حسني"، خلال حواره عبر الأنترنت، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك الكثير من اللقاحات في مصر التي يتواجد بها أمان وفعالية على المواطنين، معلنا عن أن هناك لقاحات ستصل لأرض مصر بها فعالية أيضًا، وهناك تجارب أجريت في مصر بخصوص لقاح سينوفارم والتي أثبتت فعاليتها، منوهًا على أن نسب التجلطات التي يسببها لقاح استرازينكا على المواطنين بسيطة من 4 لكل مليون مواطن.



وأكد الدكتور حسام حسني، أن الأمل الوحيد في توفير لقاح واقي أو دواء شافي، مضيفا: "لا يوجد دواء شافي من كورونا إلى الآن، واللقاح الصيني سينوفارم تم الموافقة عليه من منظمة الصحة العالمية لفعاليته الكبيرة"، مؤكدًا أن هناك خطة لتعبئة اللقاح الصيني والبدء في التصنيع، متابعًا: "كل من سيطلب التطعيم سيتلقاه.. إقبال المواطنين على اللقاح نسبة مقبولة".

