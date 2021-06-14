"هاكر" و "هاشتاج".. الفنانين و أغرب طرق الدعاية لأعمالهم





اختلق مؤخرا عددا من الفنانين، طرق جديدة ومختلفة للترويج لأحدث أعمالهم، و يعتبر هذا استغلال ذكي لمواقع التواصل الاجتماعي، فبغضون دقائق يصل منشورهم لألاف بل و ملايين المتابعين، وبدأ الأمر بشكل بسيط إلى أن تطور لاختلاق مشاجرة و تراشق الألفاظ بين الشركين، و ذلك من أجل ركوب التريند.





و في التقرير التالي نستعرض لكم أبرز طرق الدعاية الحديثة للفنانين :





هيفاء وهبي وأكرم حسني





أطلقا كلا من الفنانة هيفاء وهبي والفنان أكرم حسني هاشتاج لو كنت، للترويج عن أغنيتهم الجديدة التي تحمل الاسم ذاته، ونشرت هيفاء صورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي و كتبت عليها "لو كنت عين مغمضة كنت أبقى برضه شايفة"، ". لو كنت شكل هندسي كنت هميل للانحراف" فيما كتب أكرم و دعوا الفنانين للمشاركة في الهاشتاج، و فيما يلي نرصد لكم أبرزهم:





أحمد فهمي ، قائلا :" لو كنت سطح كنت هبقى سطح الواد حماد".

شيكو ، قائلا:" لو كنت سكينة كنت هبقى خادش للحياء".

هشام ماجد، قائلا:" لو كنت ورقة كنت هبقى 100 جنيه".

آيتن عامر، قائلة:" لو كنت ساعة كنت هبقى ساعة حظ ماتتعوضش ".





كريم فهمي، قائلا:" لو كنت رف مطبخ كنت هبقى عالي فوق ".





مصطفى خاطر، قائلا:" لو كنت شيك كنت هبقى بدون رصيد".





نادر حمدي، قائلا:" لو كنت ألة كنت هبقى أكيد بيانو ".

هاجر الشرنوبي، قائلة: " لو كنت وردة هبقى وردة بلدي "





و تعد أغنية "لو كنت" التعاون الأول بين أكرم حسني وهيفاء وهبي، و تم طرحها اليوم عبر موقع الفديوهات "يوتيوب".





"لو كنت" من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما والكليب إخراج حسام الحسيني.





و تقول كلمات الأغنية : لو كنت أرنب كان أكيد هيبقى الفيل صديقي

لو كنت مجلة كنت هاكون سمير مش هبقى ميكي

لو كنت خاتم طبعا كنت هاتألمظ عليكي

لو كنت جبل طارق أنا كنت سألتك عن مضيقي

لو كنت مسابقة كنت هبقى مسابقة اختيار ملكات جمال واشوف بنات جمال وهناك أنا هاشتكيكي.





أحمد فهمي وهنا الزاهد





أعلنت الفنانة هنا الزاهد عن أن شخصا ما قام بسرقة صفحة زوجها الفنان أحمد فهمي، حيث نشرت صورة الصفحة عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة :"الفيس بوك و اكونت الانستجرام بتوع أحمد اتسرقوا و هو مالوش علاقة باي حاجة هتنزل عليهم".





وعقب دقائق من تحذير هنا الزاهد للجمهور، سرق الهاكر حسابها وغير الصورة الشخصية لها وكتب عليها: "أنا مش بعيد الدور على مين" ، كما فعل في صفحة أحمد فهمي.





فيما نشر الفنان مصطفي خاطر صورة لحسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" بعد أن تمت سرقته و تغيير صورته بنفس الطريقة، و ذلك عبر استوري حسابه بموقع "انستجرام".





و تأكد الجمهور من أن هذه طريقه جديدة للترويج لأحدث أعمالهم، فيلم "العارف".





"العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون،و من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى فيلمز وتم تصويره بين 4 دول هى مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا.





و أعلنت شركة سينرجي فيلمز عن طرح "العارف" في السينمات يوم 12 من شهر يوليو المقبل، و ذلك بعد تأجيله أكثر من مرة، بسبب فيروس كورونا.





محمود العسيلي و أمير عيد





وعلي الجانب الأخر، قاما المطربين محمود العسيلي وأمير عيد، للترويج لأغنيتهما "دنيا جديدة"، باختلاق مشاجرة تصدرت مؤشر البحث جوجل و مواقع التواصل الاجتماعي حينها.





فاستمر الخلاف يومين، بدأها العسيلي بنشر دعاية لأغنيته الجديدة عبر صور من كواليس تصويرها معلقاً: «انتظروا أغنيتي الجديدة»دنيا جديدة«.. قريبا جدا»، ليستشيط بعدها أمير عيد غضباً ويقرر نشر تغريدة مضادة مفادها :"أنا بحترم عسيلي جدا بس مش عارف هو ليه قال إن أغنية دنيا جديدة بتاعته وقريبا.. دي أغنيتي وأتمنى تطلع أغنية تانية بنفس الاسم"، ليرد العسيلى على اتهام أمير موضحا :" یا أمير أنا كمان بحترمك واللي عارفه انك مش ممكن تاخد حاجة مش بتاعتك أو تعمل مشاكل مع واحد صاحبك على السوشيال ميديا".





و انقسم الجمهور حينها إلى فريقين، ليرمي جماهير كل فنان منهم الاتهام على الجانب الآخر.



