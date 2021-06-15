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مدرب فرنسا يتحدث عن مواجهة ألمانيا المنتظرة

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 12:30 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أظهر المنتخب الفرنسي، حامل لقب بطولة كأس العالم ووصيف بطل أوروبا 2016، الكثير من الاحترام لمنافسه الألماني، وذلك قبل مواجهة الفريقين المقررة غدا الثلاثاء في الجولة الأولى بالمجموعة السادسة بكأس أمم أوروبا لكرة القدم 2020.

وقال ديديه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي في مؤتمر صحفي: "ستكون مباراة كبيرة، بالنسبة لألمانيا وبالنسبة لنا أيضا".

وأوضح ديشان أن ألمانيا لديها واحد من أفضل حراس المرمى في العالم مانويل نوير، كما شدد على امتلاك الفريق ذاته للعديد من اللاعبين أصحاب المهارات والحلول الفردية.

ورغم اعتقاد ديشان أن مباراة الغد لن تقرر بشكل حاسم هوية المتأهلين لأدوار خروج المغلوب، إلا أن هوجو لوريس حارس مرمى الفريق وقائده يعتقد أنها ستكون مباراة هامة للغاية .

وقال لوريس : "المنتخب الألماني يمر حاليا بمرحلة إعادة بناء، لكن لديه لاعبين عظماء، كما أن ألمانيا قوة عظمى في كرة القدم، لديهم حافز كما أنهم يلعبون في ملعبهم، هذا هو السبب وراء الصعوبة الشديدة للمباراة".

كما وجه حارس مرمى المنتخب الفرنسي الشكر لكل من ساعد لاعب منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن والذي انهار خلال المباراة الافتتاحية لفريق بلاده أمام فنلندا يوم السبت الماضي، حيث تم إنعاشه داخل أرضية الملعب.

وأوضح لوريس، الذي لعب إلى جانب إريكسن في توتنهام في الفترة من 2013 وحتى 2020: "هذا الأمر كان يمكن أن ينتهي بشكل أكثر مأساوية لقد أقلقني ذلك كثيرا".

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