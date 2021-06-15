"العزبي": جائحة كورونا خدمت صناعة الدواء في مصر (فيديو)

قال الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء، إن جائحة فيروس كورونا خدمت صناعة الدواء المصرية بصورة كبيرة، لافتَا إلى أن صناعة الدواء المصرية استعادت ثقتها مرة أخرى سواء داخل مصر أو خارجها.





وتابع "العزبي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أنّ مصانع الأدوية استطاعت أن تتحمل المسؤولية في إنتاج الأدوية الخاصة ببرتوكول علاج فيروس كورونا، ولهذا لم يشعر المواطن بتواجد أي نقص في الأدوية، واستطاعت هذه المصانع أن تزيد انتاجها من كميات بسيطة إلى ملايين من العبوات.



