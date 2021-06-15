تفاصيل جلسة عبد الحفيظ مع نجم الأهلي









كشف الإعلامي مجدي عبد الغني عن تفاصيل جلسة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مع محمد شريف مهاجم الفريق من أجل التحدث معه في مسألة العروض الخارجية التى تلقاها خلال اللاعب خلال الفترة الماضية.





وقال عبد الغني في تصريحات عبر برنامج "ملعب البلدوزر " :" ناقش مدير الكرة هذا الأمر مع مهاجم الأهلي بعدما لاحظ الأول إنتشار أنباء قوية حول تلقي اللاعب عروضاً من أندية أوربية أبرزها من تركيا وتحديداً نادي بشكتاش.

وواصل :"طلب عبد الحفيظ من محمد شريف عدم الاهتمام بهذه العروض والإبتعاد عنها حتى لا يتشتت ذهنه في مسالة العروض وبالتالي يفقد تركيزه مع الأهلي".





وأضاف :"أكد عبد الحفيظ لمهاجم الأهلي أن عليه التركيز في الملعب فقط وعدم الإهتمام بما يُثار حوله من تقارير وعروض من السماسرة لأن هذا سيؤثر سلباً على تركيزه ومستواه".





ويسافر الأهلي غداً ، الثلاثاء، إلى تونس لمواجهة الترجي السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.