نجم الزمالك يوافق على تجديد تعاقده





قال الإعلامي مجدي عبد الغني عن موقف أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك من تجديد عقده مع الفريق.





وقال عبد الغني في تصريحات عبر برنامج "ملعب البلدوزر" :"رحب أحمد سيد زيزو صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بتجديد تعاقده مع الفريق الأبيض والذى سينتهى بنهاية الموسم المقبل".





وأضاف :"اشترط زيزو على إن يتم تعديل عقده قبل بداية الموسم المقبل ليصبح من الفئة الأولى، ويحصل على 15 مليون جنيه في الموسم الواحد".





وأكمل " اشترط زيزو من قبل على الزمالك المساواة بفرجانى ساسى حتى يقوم بتجديد تعاقده، حيث قال للمسئولون حينها: "أنا مش أقل من فرجانى علشان ياخد أكتر منى".