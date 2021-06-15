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نجم الزمالك يوافق على تجديد تعاقده

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 12:32 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال الإعلامي مجدي عبد الغني عن موقف أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك من تجديد عقده مع الفريق.

وقال عبد الغني في تصريحات عبر برنامج "ملعب البلدوزر" :"رحب أحمد سيد زيزو صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بتجديد تعاقده مع الفريق الأبيض والذى سينتهى بنهاية الموسم المقبل".

وأضاف :"اشترط زيزو على إن يتم تعديل عقده قبل بداية الموسم المقبل ليصبح من الفئة الأولى، ويحصل على 15 مليون جنيه في الموسم الواحد".

وأكمل " اشترط زيزو من قبل على الزمالك المساواة بفرجانى ساسى حتى يقوم بتجديد تعاقده، حيث قال للمسئولون حينها: "أنا مش أقل من فرجانى علشان ياخد أكتر منى".

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