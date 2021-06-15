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نجم الزمالك يوافق على تجديد تعاقده
الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 12:32 ص
محمد جمال
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قال الإعلامي مجدي عبد الغني عن موقف أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك من تجديد عقده مع الفريق.
وقال عبد الغني في تصريحات عبر برنامج "ملعب البلدوزر" :"رحب أحمد سيد زيزو صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بتجديد تعاقده مع الفريق الأبيض والذى سينتهى بنهاية الموسم المقبل".
وأضاف :"اشترط زيزو على إن يتم تعديل عقده قبل بداية الموسم المقبل ليصبح من الفئة الأولى، ويحصل على 15 مليون جنيه في الموسم الواحد".
وأكمل " اشترط زيزو من قبل على الزمالك المساواة بفرجانى ساسى حتى يقوم بتجديد تعاقده، حيث قال للمسئولون حينها: "أنا مش أقل من فرجانى علشان ياخد أكتر منى".
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