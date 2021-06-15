"غرفة الدواء" تعلن مفاجأة عن 4 أماكن لإنتاج لقاح كورونا (فيديو)

قال الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء، إن مصر تعاقد مع الصين على تصنيع اللقاح الصين سينوفارم من خلال "المصل واللقاح"، وبعد ذلك تعاقدت شركتين على إنتاج اللقاح الروسي، وهناك شركة ثالثة ستعمل على تصنيع اللقاح المصري بعد الانتهاء من التجارب عليه.





وتابع "العزبي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن مصر سوف تصنع 4 أنوع من اللقاحات في الربع الأخير من 2022، وستكون مصر قادرة على تحقيق الاكتفاء المحلي والتصدير بإذن الله.



