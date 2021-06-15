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"غرفة الدواء" تعلن مفاجأة عن 4 أماكن لإنتاج لقاح كورونا (فيديو)
الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 12:50 ص
كساب أحمد
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قال الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء، إن مصر تعاقد مع الصين على تصنيع اللقاح الصين سينوفارم من خلال "المصل واللقاح"، وبعد ذلك تعاقدت شركتين على إنتاج اللقاح الروسي، وهناك شركة ثالثة ستعمل على تصنيع اللقاح المصري بعد الانتهاء من التجارب عليه.
وتابع "العزبي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن مصر سوف تصنع 4 أنوع من اللقاحات في الربع الأخير من 2022، وستكون مصر قادرة على تحقيق الاكتفاء المحلي والتصدير بإذن الله.
ولفت إلى أن المصانع المزمع إنشائها لإنتاج لقاح كورونا تصلح لإنتاج أي لقاح بعد إجراء بعض التعديل عليها، مشيرًا إلى أن مصر ستنتج قريبًا اللقاحات الخاصة بالحيوان بشكل كبير لتحقيق الاكتفاء المحلي والتصدير لإفريقيا.
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