Advertisements

أشرف زكي: "معرفش حاجة عن حالة دلال عبدالعزيز.. وفاطمة كشري زي الفل"

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 07:59 ص
دلال عبدالعزيز
دلال عبدالعزيز
كساب أحمد
Advertisements
قال أشرف زكي، نقيب الممثلين،تعليقا على تدهور حالة الفنانة دلال عبد العزيز، جراء إصاباتها بفيروس كورونا: "معرفش حاجة عن حالتها".

وأضاف "زكي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين: "أسرة الفنانة دلال عبد العزيز طلبت مني بعدم الحديث عن حالتها الصحية".
 
وعن حالة الفنانة فاطمة كشري:" قال نقيب الممثلين: "كويسة وزي الفل، وعمالة تبعت ليا فيديوهات وفرحانة ومبسوطة، وبنشكر الدولة والرئيس على اهتمامه بالفنانين".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا دلال عبدالعزيز الفنانة فاطمة كشري أشرف زكي

أخبار تهمك

كهربا يحسم قرار رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: 613 حالة جديدة

منذ حوالي 8 ساعات

نجم تشيلسي على رادار ريال مدريد

منذ ساعتين و 38 دقيقة

بـ100 مليون.. عرض خرافي لنجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يفقد ثنائي الفريق أمام الترجي

منذ ساعة

نجم برشلونة مطلوب في ليستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

نجم الزمالك يوافق على تجديد تعاقده

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يعثر على بديل ساسي

منذ ساعة و نصف

صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

لأول مرة شركة مصرية تصنع المواد الخام لدواء معالج لـ "فيروس سي"

منذ حوالي 11 ساعة

ريال مديد يطرد 9 لاعبين لضم مبابي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مصرع وإصابة 4 أشخص في حادث ببني سويف

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

نجوم الفن في عزاء والدة هالة صدقي بكنيسة المرعشلي (صور)

نقيب الممثلين يكشف الحالة الصحية لـ خالد النبوي.. وينقل رسالته للجمهور

دلال عبدالعزيز عن الحالة الصحية لنادية لطفي: "مفيش حاجة في ايدينا إلا الدعاء"

نقيب الممثلين يكشف علاقة مبارك بالفنانين

عاجل.. أشرف زكي يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي بعد دخولها العناية المركزة

وكيل نقابة الممثلين يكشف تطورات حالة أشرف زكي الصحية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:10 ص

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة ومانشستر سيتي

05:31 ص

نجم تشيلسي على رادار ريال مدريد

05:58 ص

الأهلي يفقد ثنائي الفريق أمام الترجي

07:31 ص

بـ100 مليون.. عرض خرافي لنجم الزمالك

04:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة