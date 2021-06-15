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أشرف زكي: "معرفش حاجة عن حالة دلال عبدالعزيز.. وفاطمة كشري زي الفل"
الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 07:59 ص
كساب أحمد
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قال أشرف زكي، نقيب الممثلين،تعليقا على تدهور حالة الفنانة دلال عبد العزيز، جراء إصاباتها بفيروس كورونا: "معرفش حاجة عن حالتها".
وأضاف "زكي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين: "أسرة الفنانة دلال عبد العزيز طلبت مني بعدم الحديث عن حالتها الصحية".
وعن حالة الفنانة فاطمة كشري:" قال نقيب الممثلين: "كويسة وزي الفل، وعمالة تبعت ليا فيديوهات وفرحانة ومبسوطة، وبنشكر الدولة والرئيس على اهتمامه بالفنانين".
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