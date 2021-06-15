أشرف زكي: "معرفش حاجة عن حالة دلال عبدالعزيز.. وفاطمة كشري زي الفل"

قال أشرف زكي، نقيب الممثلين،تعليقا على تدهور حالة الفنانة دلال عبد العزيز، جراء إصاباتها بفيروس كورونا: "معرفش حاجة عن حالتها".





وأضاف "زكي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين: "أسرة الفنانة دلال عبد العزيز طلبت مني بعدم الحديث عن حالتها الصحية".