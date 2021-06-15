Advertisements

بهذه الكلمات.. مايان السيد تشارك جمهورها احتفالها بعيد ميلاد والدها

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 01:00 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

شاركت الفنانة الشابة مايان السيد، جمهورها ومتابعيها احتفالها بعيد ميلاد والدها ونشرت صورة عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".


ونشرت صورة لها جمعتها بوالدها من الطفولة معلقة: "عيد ميلاد سعيد للأب الأكثر دعماً لنا"، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن مايان السيد هي ممثلة مصرية شابة، قدمت العديد من الأدوار، وشاركت بالعمل مع كثير من النجوم في أعمال فنية مختلفة، فهي من مواليد 9 نوفمبر عام 1997، وعمرها حاليًا 24 عامًا، ولدت بمدينة أوجوستا بولاية جورجيا الأمريكية، و درست في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وتخصصت في مجال التمثيل والمسرح.

أخبار تهمك

برشلونة يقترب من أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل جلسة عبد الحفيظ مع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

نجم الزمالك يوافق على تجديد تعاقده

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مصرع وإصابة 4 أشخص في حادث ببني سويف

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: 613 حالة جديدة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

كهربا يحسم قرار رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. برشلونة يطالب نجمه بالرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. نجم الأهلي السابق يوافق على الانضمام للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

لأول مرة شركة مصرية تصنع المواد الخام لدواء معالج لـ "فيروس سي"

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقترب من ضم ثنائي أجنبي سوبر

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يصطدم بلجنة التخطيط في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الموت يُفجع أحمد شوبير

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

منذ ساعة و 19 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:10 ص

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: 613 حالة جديدة

12:07 ص

عاجل.. مصرع وإصابة 4 أشخص في حادث ببني سويف

01:36 ص

لأول مرة شركة مصرية تصنع المواد الخام لدواء معالج لـ "فيروس سي"

09:17 م

كهربا يحسم قرار رحيله عن الأهلي

08:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة