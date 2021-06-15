بهذه الكلمات.. مايان السيد تشارك جمهورها احتفالها بعيد ميلاد والدها





شاركت الفنانة الشابة مايان السيد، جمهورها ومتابعيها احتفالها بعيد ميلاد والدها ونشرت صورة عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".ونشرت صورة لها جمعتها بوالدها من الطفولة معلقة: "عيد ميلاد سعيد للأب الأكثر دعماً لنا"، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.يذكر أن مايان السيد هي ممثلة مصرية شابة، قدمت العديد من الأدوار، وشاركت بالعمل مع كثير من النجوم في أعمال فنية مختلفة، فهي من مواليد 9 نوفمبر عام 1997، وعمرها حاليًا 24 عامًا، ولدت بمدينة أوجوستا بولاية جورجيا الأمريكية، و درست في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وتخصصت في مجال التمثيل والمسرح.