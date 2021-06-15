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وزير التجارة السعودي: مصر مقبلة على خير (فيديو)

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 12:30 ص
الدكتور ماجد القصبي
الدكتور ماجد القصبي
هدى عبدالرازق
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قال وزير التجارة والاستثمار ووزير الإعلام المكلف بالمملكة العربية السعودية، الدكتور ماجد القصبي، إنّ مصر والمملكة تربطهما علاقة خاصة عبر التاريخ، متمنيا لمصر دوام الاستقرار والازدهار.

وأشار "القصبي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه تم عقد اللجنة السعودية المصرية في دورتها الـ 17 بمشاركة وزيرة الصناعة المصرية، معلقا: "كان يوم حافل وعقدنا الكثير من اللقاءات".

ووجه التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الوزراء المصري، مشيرا إلى أنّهم يحرصون على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدا أنّ مصر تشهد حراك ملموس في تطوير بيئة الأعمال في مصر، وهو ما انعكس على شعور المستثمر السعودي بالتفاؤل، معلقا: "مصر مقبلة على خير".

وأضاف أنّ هناك جدية في التعامل وحلول فورية، منوها بأنّ المملكة تستهدف أن تكون الشريك التجاري الأول لواردات مصر في عام 2025، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ 35 مليار دولار لنحو 6235 شركة، لافتا إلى أن هناك 2 مليون مصري موجودين في السعودية.

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