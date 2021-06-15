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بإطلالة ناعمة.. ليلى أحمد زاهر فب أحدث جلسة تصويرية لها

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 01:54 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”

وظهرت ليلى أحمد زاهر، من أحدث جلسة تصوير لها بإطلالة أنيقة كشفت عن جمالها وأناقتها، واعتمدت على مكياج خفيف أبرز جمال ملامحها، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن آخر أعمال ليلى زاهر مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبة وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.

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