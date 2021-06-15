Advertisements

عبدالمنعم سعيد: إثيوبيا تريد التحكم في مياه النيل وفقا لـ"الهوى والمزاج" (فيديو)

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 03:13 ص
عبدالمنعم سعيد
عبدالمنعم سعيد
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور عبد المنعم السعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر تريد من إثيوبيا التعاون فيما يخص نهر النيل، ولكن إثيوبيا تريد أن تتحكم في نهر النيل وفقًا لـ "الهوى والمزاج".
وتابع "السعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين، أن أبى احمد رئيس وزراء إثيوبيا يتحدث عن مياه النهر النيل وكأنها مسألة سيادية، ويركز في حديثه على ان مصر كانت غنية، في الوقت الذي كانت تعاني فيه أديس أبابا من المجاعة.

وأضاف: "احنا عرفنا في العقود الماضية بأن المنطقة مليئة بناس لديهم قدر كبير من الحماقة...من الممكن لقائد دولة ان يتصرف بطريقة غير صحيحة لكسب شعبية مؤقتة مثلما يفعل رئيس وزراء أثيوبيا".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر بوابة الفجر الفجر إثيوبيا

أخبار تهمك

برشلونة يقترب من أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. نجم الأهلي السابق يوافق على الانضمام للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 9 ساعات

أحمد زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: 613 حالة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

لأول مرة شركة مصرية تصنع المواد الخام لدواء معالج لـ "فيروس سي"

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يقترب من ضم ثنائي أجنبي سوبر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. برشلونة يطالب نجمه بالرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يتفق مع الزمالك

منذ ساعة و 16 دقيقة

نجم الزمالك يوافق على تجديد تعاقده

منذ حوالي 3 ساعات

كهربا يحسم قرار رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مصرع وإصابة 4 أشخص في حادث ببني سويف

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل - الموت يُفجع أحمد شوبير

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

خبير مياه: أديس أبابا تتصرف في النيل على أنه نهر أثيوبي خالص (فيديو)

مفاوضات سد النهضة.. رئيس دفاع النواب: مباحثات وزراء مصر والسودان وإثيوبيا ستحدث انفراجه

إثيوبيا في ورطة.. خبير مائي يفجر مفاجأة حول عمر سد النهضة

لميس الحديدي: مصر استطاعت إيقاف ملء سد النهضة بشكل أحادي

من تحدي القانون لـ"النيل لنا".. رحلة استفزاز أثيوبيا لمصر والسودان

خبير يكشف السبب الحقيقي لبناء سد النهضة (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:10 ص

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: 613 حالة جديدة

12:07 ص

عاجل.. مصرع وإصابة 4 أشخص في حادث ببني سويف

01:36 ص

لأول مرة شركة مصرية تصنع المواد الخام لدواء معالج لـ "فيروس سي"

09:17 م

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى الزمالك

03:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة