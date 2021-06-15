عبدالمنعم سعيد: إثيوبيا تريد التحكم في مياه النيل وفقا لـ"الهوى والمزاج" (فيديو)

قال الدكتور عبد المنعم السعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر تريد من إثيوبيا التعاون فيما يخص نهر النيل، ولكن إثيوبيا تريد أن تتحكم في نهر النيل وفقًا لـ "الهوى والمزاج".

وتابع "السعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين، أن أبى احمد رئيس وزراء إثيوبيا يتحدث عن مياه النهر النيل وكأنها مسألة سيادية، ويركز في حديثه على ان مصر كانت غنية، في الوقت الذي كانت تعاني فيه أديس أبابا من المجاعة.



