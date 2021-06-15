إسكان البرلمان تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب أسامـة عبدالعاطي

ناقشت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد حمودة، خلال اجتماعها مساء اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب أسامـة عبدالعاطي، عضو مجلس النواب بشأن عدم البدء في إنشاء محطة مياه مدينة تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية.





واستعرض النائب أسامة عبد العاطى، طلب الإحاطة، الموجه الى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرا الإسكان والتخطيط، مؤكدا تأخر البدء في إنشاء محطة مياه تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية، رغم توفير قطعة أرض تصل مساحتها الى نحو خمسة أفدنة، تابعة لأملاك الدولة، والسعى في إجراءات التخصيص، موضحا أهمية تلك المحطة في توفير مياه الشرب لعدد كبير من المواطنين بمركزى تمى الأمديد والسنبلاوين، لاسيما وان هناك عدد كبير من القرى والمناطق تعانى من عدم وصول المياه اليها بسبب وجودها في نهايات الخطوط وضعف ضخ المياه، الأمر الذى يسبب انقطاع مستمر لمياه الشرب في تلك المناطق، ويسبب أزمة كبيرة للمواطنين بتلك المناطق.





وأضاف، ان انشاء تلك المحطة، سيحل أزمة تلك المناطق، بشكل كبير ، ويوفر المياه النقية لعشرات الالاف من المواطنين، خاصة انها محطة كبيرة، على مساحة خمس أفدنة، وذو طاقة كبيرة ستضخ كميات كبيرة من المياه.

وأوضح، انه تم عقد برتوكول مع كل من الهيئة القومية لمياه الشرب و الهيئة العربية للتصنيع، لتسليم قطعة الأرض لانشاء المحطة وانتاج ٣٤ الف متر مكعب مياه وذلك في تاريخ ٣ مايو ٢٠٢٠، الا ان جهة الإدارة المحلية تأخرت في تسليم الأرض للهيئة العربية للتصنيع، لحين استخراج قرار التخصيص للأرض، مشيرا الى انه كان الهدف من تسليم الأرض، هو اعداد التصميمات لحين صدور قرار التخصيص وتابع، كما تم مخاطبة محافظ الدقهلية، لاستلام الأرض لعمل التصميمات، والذى وافق بدوره.









وطالب النائب أسامة عبد العاطى، وزارة الإسكان بسرعة صدور قرار التخصيص، وبسرعة تنفيذ المحطة، نظرا لأهميتها القصوى في حل مشكلة الاهالى بمركزى تمى الامديد والسنبلاوين.





وعقب صبري محمد عبده رئيس مدينة تمي الإمديد، موضحا أن الأرض مساحتها ٤ أفدنة و17 قيراطا والمحافظة خاطبت رئاسة مجلس الوزراء وفي انتظار قرار التخصيص من مجلس الوزراء من سنة ونصف، وقد انتهت المحافظة من كافة الرسومات الخاصة.





ونوه إلى أنه مخصص لها اعتماد مالي من قبل المحافظة وتم مخاطبة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي لاستلام الأرض وعمل التصميمات والدراسات وأكد أن المدينة تعاني أشد المعاناة، مشيرا إلى تأخير صدور قرار الترخيص غير مبرر.







