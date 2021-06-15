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رمضان السيد: علي معلول يستحق تعديل عقده

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 12:43 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد رمضان السيد نجم النادي الأهلي السابق أن الظهير الأيسر التونسي علي معلول لاعب المارد الأحمر يستحق تعديل عقده خلال الفترة المقبلة وله الحق في المطالبة بزيادة القيمة المالية في عقده نظراً لمكانته وما قدمه مع الفريق منذ قدومه إلى القلعة الحمراء .

وقال السيد في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’  Ten ’’ :"علي معلول من أهم لاعبي النادي الأهلي ، والفريق تأثر بغيابه عقب إصابته خلال مباراة بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية الماضية بقطر ، لذلك فهو لاعب ليس له بديل وهو ما يعطي له الحق في المطالبة بتعديل عقده مع المارد الأحمر".

وأضاف :"كما أنه لاعب محب للكيان وللجماهير ، وسبق له وأن تمسك بالبقاء في صفوف القلعة الحمراء ورفض العديد من العروض".

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