أزهري يحسم جدل التبرع بالأعضاء بعد الوفاة

قال الدكتور علي الأزهري، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن هناك خلافًا حول حكم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، فبعض العلماء أفتى بجواز ذلك، والبعض الآخر أفتى بحرمته، موضحًا أن الأزهر الشريف أفتي بجواز التبرع بالأعضاء بعد الوفاة بشروط.





وأضاف "الأزهري"، خلال حواره عبر "زووم" ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الاثنين، أن الإفتاء بجواز التبرع بالأعضاء من الميت للحي جاء من باب الضرورات تُبيح المحظورات، ومن باب التكافل والإحسان بين المسلمين، مستدلًا على ذلك بقول الرسول –صلى الله عليه وسلم-: " واللَّه فِي عَوْنِ العبْدِ مَا كانَ العبْدُ في عَوْن أَخيهِ"، منوهًا بأن حياة الحي مقدمة على موت الميت.



