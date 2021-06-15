خبير: اجتماع وزراء الخارجية العرب يهدف للجم التعنت الإثيوبي

قال العزب الطيب الطاهر، الخبير بالشأن العربي، إن إثيوبيا من الواضح أنها مُصرة على السير قدمًا في التعنت في أزمة سد النهضة، ما دفع الجانبين المصري والسوداني، للتحرك صوب الجامعة العربية هذه المرة، رغم أنها ليست الأولى، ولكن المختلف الآن أن الطلب مشترك من مصر والسودان لعقد اجتماع طارئ.





وأضاف "الطاهر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين، أن اجتماعات الجامعة العربية، يجب ألا تنتج بيانات بصيغتها التقليدية التي تتحدث فقط عن الأمن المائي، حيث إنّ القاهرة والخرطوم ترغبا أن يكون هذا الاجتماع وسيلة للضغط على أديس أبابا، ولجم التعنت حتى لا يقود في المستقبل لتحركات غير مرغوبة.





ولفت إلى أن تصريحات وزير الخارجية استبقت اجتماع وزراء خارجية العرب بتصريحات قوية، بهدف توجيه رسائل مهمة لأديس أبابا مفادها أن "القاهرة تحظى بدعم عربي قوي حيث استخدم تعبيرات سياسية قوية يجب أن يعيها الجانب الإثيوبي".



