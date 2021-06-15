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موعد مباراة البرتغال ضد المجر في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 12:20 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الثلاثاء منتخب البرتغال نظيره منتخب المجر ضمن منافسات الجولة الأولي لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية.

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الأمم الأوروبية فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

يذكر أن بطولة كأس الأمم الأوروبية قد انطلقت يوم الجمعة الماضية بمواجخة منتخب إيطاليا امام نظيره منتخب تركيا.

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