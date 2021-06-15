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تشكيل البرتغال المتوقع ضد المجر في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 12:50 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الثلاثاء منتخب البرتغال نظيره منتخب المجر ضمن منافسات الجولة الأولي لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية.

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.

وجاءت تشكيلة البرتغال كالتالي:
حراسة المرمى: بارتيسيو.
خط الدفاع: كانسيلو، روبن دياز، فونتي، سيدريك.
خط الوسط: برونو فرنانديز، أوليفرا، دانيلو.
خط الهجوم: جوتا، كريستيانو رونالدو، برناردو سيلفا.

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