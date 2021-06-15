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بعد أغنية "لو كنت".. عمرو أديب: "كان نفسي أبقى حوت"
الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 03:04 ص
هدى عبدالرازق
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أعرب الفنان اكرم حسني، عن سعادته بأغنيته الجديدة مع الفنانة هيفاء وهبي، بعنوان "لو كنت"، مشيرا إلى أنه منذ بدايه عمله في هذه الأغنية وهو يرى فيها "هيفاء وهبي".
وأشار "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن الأغنية عبارة فرضية جدلية، وكل شخص يسعها يمكنه تخيل ماذا كان يتمنى أن يكون، لافتا إلى أن هيفاء وهبي رحبت كثيرا بالتعاون معه، وأكدت له أن تعاونهما سيحقق نجاح كبير.
وداعب "حسني" الإعلامي عمرو أديب قائلا: "إنت كعمرو أديب كان نفسك تكون ايه"، فرد "أديب"، "كان نفسي أكون حوت قاعد في مياه كتير".
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