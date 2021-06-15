ظهور منظومة الجندي المصري في القرن الـ21 خلال فعاليات "إيدكس 2021"

تعتزم وزارتا الدفاع والإنتاج الحربي، بالتعاون مع شركة كلاريون الإنجليزية العالمية، تنظيم الدورة الثانية لمعرض مصر الدولي للدفاع والأمن EDEX، أواخر العام الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الحدث المنتظر أن يكون الأضخم من نوعه في تاريخ الصناعات العسكرية الإفريقية.





موعد انعقاد المعرض

ومن المُخطط أن ينعقد المعرض في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية في التجمع الخامس على مدار 4 أيام، اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر المقبل، حتى الإثنين الموافق 2 ديسمبر بمشاركة 400 عارض من كبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية والحربية، والتسليح بمختلف مجالاته سواء كانت جوية أو بحرية أو برية.





ومشاركة 41 دولة في EDEX هذا العام وفود دولية من أكثر من 41 دولة حول العالم، تضم وزراء الدفاع بتلك الدولة وكبار القادة العسكريين، وممثلو أكبر جيوش العالم، والشركات العالمية العاملة بمجال الصناعات الدفاعية ومشاركة 30 ألف زائر من المختصين والمهتمين بمجال الصناعات الدفاعية.





خطوات سريعة في التحديث

وتنتهج القوات المسلحة المصرية، خطوات سريعة في تحديث منظومتها التسليحية والدفاعية من أجل للإرتقاء بمقاتليها في كافة الأفرع الرئيسية، من خلال التدريبات والمناورات المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة، وكذلك عن طريق تزويد مقاتليها بأحدث المعدات والمهمات لتأديه كافة المهام القتالية بكفاءة عالية.





وخلال السنوات القليلة الماضية زودت القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة مقاتليها بأحدث النظم القتالية التي تواكب العصر الحديث مما كان له أثر كبير في ارتقاء المؤسسة العسكرية المراتب العشرة الأولى بأقوى جيوش العالم ومن بين هذه النظم المنظومة الجديدة لجندي القرن الواحد والعشرون.





ظهور منظومة المقاتل المصري

وستطهر المنظومة الجديدة للمقاتل المصري في معرض السلاح القادم من تصميم وإنتاج الشركة العربية العالمية للبصريات، والشركة العربية العالمية للبصريات، شركة مساهة مصرية بشراكة بين جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة التابع لوزارة الدفاع المصرية وشركة تاليس الفرنسية العريقة للصناعات الدفاعية.





وتتألف مجموعة السلاح من جهاز تنشين حراري متصل بالشاشة على خوذة القائد لنقل صورة الفيديو من خلال وحدة التحكم، وآخر نهاري متصل بالشاشة أيضا، بالإضافة إلى الخوذة التي تتكون من وحدتي مراقبة حرارية وكهروبصرية.





وتشمل المنظومة الجديدة أيضا شاشة عرض البيانات على العين اليمنى للقائد، وأجهزة التنشين النهاري والليلي لسلاح الجندي، والدرع الواقي، ومنظومة ملاحية وجهاز تحديد الموقع بالقمر الصناعي GPS، ودرع مضاد للرصاص للحماية الأمامية والخلفية والجانبية للكتف والذراع.





إلى جانب أنظمة التدريب المتطورة للجنود والمقاتلين والضباط وصف الضباط والتي ظهرت في الفترة الأخيرة خلال التدريبات والمناورات المختلفة وهي نظام الرماية "المايلز" خلال المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي "إصرار– 9"،. وهو نظام تدريب يوفر بيئة واقعية للمستخدمين المشاركين في التدريبات العسكرية كما يوفر محاكاة تكتيكية لتدخل إطلاق النار المباشر باستخدام رصاصات الليزر الآمنة.





ويتيح نظام "المايلز" لكل فرد ومركبة كشفا للشعور بالضربات وإجراء تقييم للخسائر، وتقوم مرسلات الليزر الملحقة بالأفراد والمركبات المشاركة بمحاكاة المسافات الفعلية والقدرة القتالية لأنظمة الأسلحة بدقة عالية جدًا.





استخدام نظام الـ" المايلز"

ويستخدم "المايلز" من قبل الجيش الأمريكي لخلق بيئة التدريب الأقرب إلى الواقع قدر الإمكان حيث يشتمل هذا النظام على مرسلات ليزر مشفرة لمحاكاة الرصاص، وعندما يضرب الليزر جهاز الاستشعار على جندي ينتج إحدى الحالتين إما صوت "صفارة" قصيرة للإبلاغ عن جرح أو صوت "صفارة" طويلة للدلالة على حالة قتل كما يوفر "المايلز" وسائل لمحاكاة آثار القنابل، ويعد من أكثر وسائل التدريب أمانًا لاستخدامه ذخائر غير قاتلة يمكن تفعيلها فقط عن طريق أجهزة استشعار ومستقبلات نفس النظام.



