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وزير المالية يكشف تفاصيل جديدة عن الموازنة

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 02:13 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن زيادة مظلة الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة، حيث زادت مخصصات دعم الخبز والتموين من 84 مليار جنيه في الموازنة السابقة، إلى 87.5 مليار جنيه، بينما مخصصات المعاشات أصبحت 180 مليار جنيه مقابل 170 مليار جنيه، و7.7 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة مقابل 5.5 مليار جنيه في الموازنة السابقة، مع زيادة مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة.

وأكد "معيط"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الاثنين، أن هناك 5.5 مليار جنيه لدعم الخطوط الاقتصادية للسكة الحديد مقابل مليار في العام الماضي لدعم خطط تطوير السكة الحديد.

وتابع وزير المالية، أن هناك مخصصات دعم ألبان الأطفال 2.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، إلى جانب دعم السكن الاجتماعي لتوفير وحدات لغير القادرين.

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