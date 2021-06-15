"فيلم تقيل أوي".. كريم فهمي يهنئ شقيقه أحمد على "العارف"





هنأ الفنان كريم فهمي شقيقة الفنان أحمد فهمي بفيلمه الجديد العارف و ذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام الصور والفيديوهات إنستجرام.و كتب كريم فهمي عبر إنستجرام قائلا: "مبرووووك أخويا النجم أحمد فهمي فيلم العارف دور عالمي ومختلف جدا وفيلم تقيل أوي".وتابع" ومبروك لحبيبي و صديقي مصطفي خاطر الجامد اوي ونجم ورئيس چانات مصر احمد عز ومبروك المؤلف صديقي محمد السيد بشير ، بالتوفيق واستنوا شويه عشان ديدو لسه بيعمل ايرادات".يذكر أن "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى فيلمز وتم تصويره بين 4 دول هى مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا.