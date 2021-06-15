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"الصحة" توجه 4 نصائح للمواطنين بعد التبرع بالدم (إنفوجراف)

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 07:00 ص
إنفوجراف
إنفوجراف
منى صموئيل
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وجهت وزارة الصحة والسكان، نصائح يجب اتباعها بعد التبرع بالدم، للحفاظ على صحة المتبرع، ولتجنب أية أعراض جانبية أو مخاطر، من خلال منشور توعوي على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك على النحو التالي:

1- اشرب كمية سوائل أكثر من المعتاد خلال 4 ساعات من عملية التبرع بالدم.

2- تجنب الوقوف تحت أشعة الشمس المباشرة بعد ساعتين من التبرع بالدم.

3- اترك البلاستر على موضع سحب الدم لمدة 12 بعد التبرع.

4- تجنب المجهود العنيف بعد التبرع بالدم ولمدة 24 ساعة.

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الكلمات المفتاحية

وزاره الصحة نصائح التبرع بالدم

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