بهذه الطريقة.. خالد سليم يغازل زوجته عبر إنستجرام

شارك الفنان خالد سليم، جمهورها ومحبيها صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.







وظهر خالد سليم عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة رومانسية مع زوجته وعلق قائلا : "حبي".









يذكر أن آخر أعمال الفنان خالد سليم، مسلسل "جمال الحريم"، الذي شارك فيه مع الفنانة نور، وحازم سمير، ودينا فؤاد.







ويستعد خالد سليم لتقديم مسرحية غنائية في الفترة القادمة، كما يستعد لطرح فيديو كليب جديد يميل إلى اللون الدرامي.