عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

قررت محكمة النقض برئاسة المستشار عمر شوضة، اليوم الإثنين، تأييد اعدام لـ 12 متهما وتخفيف العقوبة لـ31 من اعدام الي مؤبد وانقضاء الدعوي لمتهم للوفاة وتأييد باقي الأحكام على الأحكام الصادر ضدهم في قضية فض رابعة





ويتساءل البعض عن موعد تنفيذ حكم الإعدام، وهذا ما حددته المادة 155 من الدستور المصري.





وتنص هذه المادة على أنه في حالة صدور حكم نهائي بالإعدام يحق لرئيس البلاد، إصدار قرار بالعفو عن العقوبة كليا أو تخفيفها وذلك بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، وطبقا للمادة نفسها في حالة لم يصدر عفو رئاسي في القضية خلال 14 يوما، تقوم وزارة الداخلية بتحديد موعد لتنفيذ حكم الإعدام.





هذا، ووقضت محكمة جنايات القاهرة، في وقتٍ سابق، بإعدام 75 متهمًا من بينهم صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبدالرحمن البر، وطارق الزمر، وعاصم عبدالماجد، وعمر زكي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وجميعهم من قيادات جماعة الإخوان وحلفائها.





كما قضت بالسجن المؤبد لمرشد الجماعة محمد بديع، وباسم عودة، وزير التموين في إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، كما عاقبت 374 متهمًا آخر بالسجن 15 سنة، وأيضًا بالسجن 10 سنوات لـ23 متهمًا بينهم أسامة محمد مرسي، ابن الرئيس المعزول، و22 آخرين «أحدث».



