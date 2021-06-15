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بإطلالة صفراء.. ساندي تتألق في أحدث ظهور لها

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 03:27 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة ساندي، متابعيها وجمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ساندي في الصورة بإطلالة صفراء رقيقة، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن ساندي تستعد لأغنيتها الجديدة "يا حلوة" كلمات وألحان كارل وولف "الجزء الخاص به"، وكلمات أسامة محرز وألحان كريم عبد الوهاب الجزء الخاص بـ ساندي ، ومن توزيع كارل وولف ، ومن إنتاج لوني ولف ميوزيك وشركة جليتش برودكشن

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