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الأرجنتين يتعثر أمام تشيلي في كوبا أمريكا

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 01:09 ص
بوابة الفجر
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حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب قمة الأرجنتين وتشيلي في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم.

تقدمت الأرجنتين بهدف سجله ليونيل ميسي في الدقيقة 33، قبل أن تتعادل تشيلي عن طريق إدواردو فارجاس في الدقيقة 57.

بهذا التعادل، تقاسم المنتخبان صدارة المجموعة الأولى مؤقتًا برصيد نقطة واحدة لكل منهما، في انتظار ما ستسفر عنه باقي مباريات الجولة الأولى.

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