خالد عبد العزيز يتحدث عن قانون الرياضة الجديد وسرقة صفحته وموقف الزمالك

أكد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الأسبق، أن قانون الرياضة عمل بشري والطبيعي أن ينتقده أي شخص.





وقال عبد العزيز لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "نجحنا في إعداد قانون الرياضة الجديد ولاقى إشادة كبيرة من اللجنة الأولمبية الدولية".





وأردف: قانون الرياضة الجديد أعطى الحق للجمعيات العمومية لتحديد مصير الكيانات الرياضية





وأكد : تعاقدات اللاعبين والمدربين تدخل ضمن نطاق تسيير الأعمال اليومية خاصة وأن هناك مواعيد للقيد





وعن موقف الزمالك قال: لا اعترف بالمؤامرات وأي مؤسسة رياضية لابد أن تدار بنظام مؤسسي.





وعن سرقة صفحته مؤخرا قال: قدمت بلاغا رسميا ضد من اخترق صفحتي على الفيسبوك.





وتابع : ما تم نشره على صفحتي الخاصة بعد سرقتها كلام لا يرتق لمستوى النقاش من الأساس ولا يعبر عن الحقيقة.





وأشار: تصريحاتي عن التقارير الأمنية المقصود بها بعض التصرفات من الجماهير وربما يكون التعبير غير موفق





وأتم: الزمالك فاز بالدوري والكأس في نفس وقت تصريحاتي عن التقارير الأمنية.



