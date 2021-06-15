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خالد عبد العزيز يتحدث عن قانون الرياضة الجديد وسرقة صفحته وموقف الزمالك

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 01:18 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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أكد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الأسبق، أن قانون الرياضة عمل بشري والطبيعي أن ينتقده أي شخص.

وقال عبد العزيز لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "نجحنا في إعداد قانون الرياضة الجديد ولاقى إشادة كبيرة من اللجنة الأولمبية الدولية".

وأردف: قانون الرياضة الجديد أعطى الحق للجمعيات العمومية لتحديد مصير الكيانات الرياضية

وأكد : تعاقدات اللاعبين والمدربين تدخل ضمن نطاق تسيير الأعمال اليومية خاصة وأن هناك مواعيد للقيد 

وعن موقف الزمالك قال: لا اعترف بالمؤامرات وأي مؤسسة رياضية لابد أن تدار بنظام مؤسسي.

وعن سرقة صفحته مؤخرا قال: قدمت بلاغا رسميا ضد من اخترق صفحتي على الفيسبوك.

وتابع : ما تم نشره على صفحتي الخاصة بعد سرقتها كلام لا يرتق لمستوى النقاش من الأساس ولا يعبر عن الحقيقة.

وأشار: تصريحاتي عن التقارير الأمنية المقصود بها بعض التصرفات من الجماهير وربما يكون التعبير غير موفق

وأتم: الزمالك فاز بالدوري والكأس في نفس وقت تصريحاتي عن التقارير الأمنية.

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