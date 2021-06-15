Advertisements
عاجل.. مصرع وإصابة 4 أشخص في حادث ببني سويف
الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 01:36 ص
Advertisements
شهد الطريق الصحراوي الشرقي، بمحافظة بني سويف، حادث سير، أسفر عن مصرع سيدة، وإصابة 3 أشخاص آخرين.
ووقع الحادث بعد نفق سنور بحوالي 10 كم اتجاه المنيا، وأسفر عن إصابة كل من: محمد أحمد حمدالله 35 سنة، مصابا بنزيف بالمخ مابعد الارتجاج، محمد كريم أحمد 6 سنوات مصابا باشتباه مابعد الارتجاج وكريم أحمد محمد حمدالله 35 سنة، مصابًا بنزيف بالمخ واشتباه مابعد الارتجاج، بينما لقيت منى أحمد حمدالله 58 سنة، مصرعها في الحادث.
وانتقلت سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، ونُقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصي لتلقى العلاج اللازم.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements