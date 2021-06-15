عاجل.. مصرع وإصابة 4 أشخص في حادث ببني سويف

شهد الطريق الصحراوي الشرقي، بمحافظة بني سويف، حادث سير، أسفر عن مصرع سيدة، وإصابة 3 أشخاص آخرين.





ووقع الحادث بعد نفق سنور بحوالي 10 كم اتجاه المنيا، وأسفر عن إصابة كل من: محمد أحمد حمدالله 35 سنة، مصابا بنزيف بالمخ مابعد الارتجاج، محمد كريم أحمد 6 سنوات مصابا باشتباه مابعد الارتجاج وكريم أحمد محمد حمدالله 35 سنة، مصابًا بنزيف بالمخ واشتباه مابعد الارتجاج، بينما لقيت منى أحمد حمدالله 58 سنة، مصرعها في الحادث.



